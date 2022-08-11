Армянский омбудсмен: для азербайджанцев созданы условия для возвращения в Армению

11 авг. 17:53

Баку последовательно проводит операцию по возвращению в Армению азербайджанцев, проживавших там до 1988 года. Как отметила исполнительный директор организации "Против судебного произвола" в Армении Лариса Алавердян в эфире PastinfoTV, сегодня для этого созданы все условия.

Четкую задачу вернуть азербайджанцев, покинувших после 1988 года армянские населенные пункты поставил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Азербайджанцы проживали практически во всех районах Армении", - отметила Алавердян. Она подчеркнула, что у Армении нет другого пути, как смириться с реальностью, геополитическая ситуация сегодня изменилась в пользу Азербайджана.

Омбудсмен рассказала, что 34 года назад беседовала с азербайджанцами, проживавшими в Зангезуре, в частности, в селе Агуди. По ее мнению, сегодня они могут вернуться в регион, в свои дома. "Условия, которых ждали азербайджанцы, уже созданы", - подчеркнула Алавердян.

Дальнейшая судьба армянских жителей Карабаха, предрешена, добавила она. По словам Алавердян, у них нет другого выбора, кроме как принять гражданство Азербайджана.