Ставропольцам покажут звездопад с 12 по 13 августа 

11 авг. 17:44

Жители Ставрополья и других регионов увидят 12-13 августа звездопад Персеиды, сообщила завкафедрой астрофизики и физики Космоса СКФУ Галина Топильская.

"Персеиды - ежегодный метеорный поток, который наблюдается в одни и те же ночи и проходит через созвездие Персея. Оно начнет подниматься над горизонтом ближе к полуночи. В максимально высокой точке окажется только к середине ночи", - цитирует ее "АиФ-Ставрополь".

По словам завкафедрой, увидеть космическое явление в черте города будет трудно из-за света фонарей. Она рекомендовала поехать на окраину и оттуда смотреть на восток.