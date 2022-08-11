Грузия не присоединится к санкциям против РФ и приветствует российских туристов

11 авг. 17:37

Руководство Грузии не собирается вводить санкции против России. Об этом заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"В Грузии не будет второго фронта, Грузия не присоединяется к санкциям. Это очень важно", - приводит слова градоначальника ТАСС.

Он также отметил, что Грузия приветствует прибытие российских туристов.

Помимо этого, Каладзе опроверг появившуюся несколько дней назад информацию о том, что в ремонтных работах на проспекте Петра Меликишвили участвуют грузовые машины марки "Камаз" с российскими государственными номерными знаками.