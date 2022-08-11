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Грузия не присоединится к санкциям против РФ и приветствует российских туристов

Грузия не присоединится к санкциям против РФ и приветствует российских туристов

Руководство Грузии не собирается вводить санкции против России. Об этом заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"В Грузии не будет второго фронта, Грузия не присоединяется к санкциям. Это очень важно", - приводит слова градоначальника ТАСС.

Он также отметил, что Грузия приветствует прибытие российских туристов.

Помимо этого, Каладзе опроверг появившуюся несколько дней назад информацию о том, что в ремонтных работах на проспекте Петра Меликишвили участвуют грузовые машины марки "Камаз" с российскими государственными номерными знаками.

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