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Страны G7 уговаривают еще четыре страны отказаться от нефти из России

Страны G7 уговаривают еще четыре страны отказаться от нефти из России

Страны G7 пытаются убедить Австралию, Японию, Индонезию и Малайзию присоединиться к санкциям в отношении российской нефти, пишет в четверг The Jakarta Post со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

"Госслужащий США заявил на условиях анонимности, что в то время, как страны G7 уже ввели санкции на нефтепродукты из России, "группа семи" теперь старается, чтобы эти меры поддержали страны вне рамок G7, такие как Индонезия, Малайзия, Австралия и Япония", - говорится в материале.

Во вторник представитель властей США заявил изданию, что страны G7 призывали Индонезию присоединиться к альянсу, превратив его в G7+, а также ввести лимит цен на нефть из России, опустив цены на докризисный уровень.

Ранее на этой неделе чиновник Минфина США Элизабет Розенберг посетила с визитом Джакарту, где в том числе провела встречу с представителями Минэнерго страны, передает South China Morning Post (SCMP).

Газета уточняет, что в этом году из-за высоких цен на нефть Джакарте пришлось выделить на топливные субсидии почти втрое больше, чем в прошлом году - $34 млрд.

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, которое он высказал в четверг, потолок цен на российскую нефть нужно согласовать с большинством международного сообщества.

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