Азербайджанские военные занимаются инженерным обеспечением на вершине Буздух и других важных высотах

11 авг. 16:43

Азербайджанские подразделения выполняют задачи по инженерному обеспечению на горной вершине Буздух и ряде других важных господствующих высотах, взятых под контроль армией АР в результате проведенных на территории уточнений. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

"Нашими подразделениями проводятся инженерные работы по сооружению новых позиций на выгодных рубежах и прокладке путей обеспечения к уточненным позициям", - пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что в целом на освобожденных территориях и господствующих высотах проводятся надлежащие шаги по инженерному обеспечению.