Почему армяне перестают бежать из Карабаха и Восточного Зангезура 

Накануне СМИ Армении распространили сенсационное сообщение о том, что 7 армянских семей намерены остаться в азербайджанском селе Забух после 25 августа, когда оно и азербайджанский город Лачин полностью перейдут под контроль Баку (сейчас Забух и Лачин являются частью Лачинского коридора в зоне временного размещения российской миротворческой миссии). До сегодняшнего дня у армянского населения Карабаха и Восточного Зангезура поведение при восстановлении контроля Баку над землями Азербайджана было одинаковым: бегство либо в Армению, либо за спины российских миротворцев. Но теперь сразу 7 домохозяйств, более 30 человек, предпочли остаться и легализовать свое проживание в Азербайджане, то есть получить азербайджанское гражданство.

Возникает вопрос: что же изменилось в сознании жителей Карабаха и Восточного Зангезура за почти два года, прошедшие с поражения Армении в Карабахской войне? Ведь в первые месяцы после капитуляции Еревана настрой был совсем другим: лидеры сепаратистов пропагандировали идеи военного реванша и саботажа Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года, армянское руководство и диаспора то молча, то публично эти идею поддерживали. К примеру, в Заявлении было прямо прописано создание альтернативного маршрута Лачинского коридора в объезд Лачина и Забуха, чтобы те вернулись под контроль Баку, однако два года в них незаконно строили и ремонтировали гражданскую инфраструктуру, только в сельские объекты, включая школу и детский сад, было вложено порядка $300 тыс (по данным газеты "Жоховурд").

Спонсоры сепаратистского проекта в Карабахе пытались таким образом создать впечатление, что он не подлежит закрытию, а Лачин – вместе с Ханкенди, Ходжавендом, Ходжалы, Агдере и Аскераном – вечно будет в зоне размещения российских миротворцев, над которой Баку соглашается не устанавливать полноценный контроль. Разумеется, никакого согласия на новый бессрочный "статус-кво" Азербайджан не давал и вовсе не рассматривал временное положение дел в регионе как долгосрочный сценарий послевоенной жизни Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Армянские националисты попросту пытались остаться в том мире иллюзий, который они построили за три десятилетия оккупации азербайджанской земли, а также удержать в этих иллюзиях простых людей – отсюда и нелегальные инвестиции в строительство и ремонт объектов в том же Забухе.

Надо сказать, что у них это получилось – жители Забуха признаются, что для них новость о переходе села под контроль Баку стала полной неожиданностью, хотя смена маршрута Лачинского коридора прямо прописана в Трехстороннем заявлении. Всего в селе 54 домохозяйства, большинство из них намерено в оставшиеся две недели переехать или в ближайшие к границе населенные пункты в Армении, или в Ходжалинский район Азербайджана на востоке зоны временного размещения российских миротворцев. Большинство, но не все, как это было прежде.

Причин у решения 7 семей остаться в Забухе, принять гражданство Азербайджан и жить у себя дома на законных основания несколько. Фундаментальный, не зависящий от психологии фактор – то, что такое право у них в принципе есть. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что республика настроена на сохранение всего местного населения на освобожденных территориях и обеспечит тех карабахских и восточно-зангезурских армян, кто останется, всеми правами и свободами граждан Азербайджанской Республики. Важный момент тут в том, что речь идет только о коренных жителях этих земель, в данном случае Лачинского района, но не о переселенцах, которыми Ереван незаконно заполнял захваченные территории в течение трех десятилетий. Ближневосточные мигранты, нелегально проникшие в Азербайджан в годы Карабахской войны, неизбежно будут депортированы.

Со всей очевидностью, именно нелегалы и бегут из Карабаха и Восточного Зангезура в первую очередь, и по масштабам такого бегства можно судить о том, какого размаха достигло незаконное заселение территорий Азербайджана иностранными гражданами в 1990-е – 2010-е годы. Мигрантам проще всего сняться с места, с которым их не связывает семейная история, и точно так же им проще всего сжечь дома, дворы и окружающие леса, поскольку они понимают, что никогда уже не вернутся. В отличие от них, у коренного армянского населения есть и мотивы остаться на родной земле, и понимание, что такая возможность у них есть, и, что немаловажно, память семьи о времени, когда армяне и азербайджанцы мирно жили вместе. Те, кому сегодня 50 лет, провели детство в условиях межнационального мира в 70-х – начале 80-х годов, когда о необходимости отделения Карабаха от АзССР никто не говорил.

Второй фактор – бытовой. Жители Забуха – первые армяне на землях, реинтегрируемых в азербайджанское государство, которым буквально есть где оставаться жить вместо бегства. Из Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов, населенных пунктов Тертерского, Агдамского, Ходжалинского, Ходжавендского, Шушинского и Лачинского районов и из города Шуша люди бежали в ходе боевых действий, когда мирные перспективы жизни в Карабахе и Восточном Зангезуре были совершенно неясны. Почти все они жили в разрушенном и заброшенном за годы оккупации захолустье, даже Шуша стояла безлюдной, не считая военных, и держаться там во время боев было не за что. Кроме того, значительная часть экономики на прифронтовых территориях строилась на обеспечении нужд оккупационных сил, и вместе с отступлением ВС Армении уходили и семьи захватчиков, и те, кто их обслуживал. Ушли и те, кто занимался разграблением азербайджанских ресурсов, от незаконной добычи природных ископаемых до разбирания домов на кирпичи.

Людям этих же категорий пришлось покинуть Агдамский район во время вывода оттуда оккупационных войск Армении. Из Кельбаджарского района бежали из-за фундаментального фактора – до оккупации это был преимущественно населенный азербайджанцами регион, в советские годы там проживали считанные единицы армян, а после оккупации его заселили мигрантами, которые, как было сказано выше, оставаться в Азербайджане не имеют права. В Лачинском районе население концентрировалось вокруг дороги от армянской границы до Ханкенди, то есть в тех самых Лачине и Забухе, поэтому там при выводе оккупационных войск миграция была минимальной. Из-за их расположения на основной трассе освобожденных районов Азербайджана и географической близости к Армении Лачин и Забух являются более пригодными для жизни населенными пунктами, чем руины бывших прифронтовых городов и сел, соответственно, местному населению есть что терять в сравнении с немногочисленными жителями Агдамского района или города Джебраил. Почему бы не остаться в собственном, устроенном хозяйстве, если это не запрещено законными властями?

И здесь вступает в силу третий фактор – психологический. Почти два года на Южном Кавказе мирное время, несмотря на периодические попытки идеологов сепаратистского проекта в Карабахе спровоцировать новую войну Армении с Азербайджаном. За это время люди, во-первых, увидели, как плохо приходится в Армении тем, кто мигрировал из Карабаха и Восточного Зангезура. У Еревана нет ни денег, ни желания заботиться об армянах, будь то коренное население или нелегальные переселенцы, которых он столько лет использовал только как инструмент на переговорах с Баку для создания видимости, что захваченные территории населены. В экономически опустошенной после войны Армении для мигрантов не находится ни рабочих мест, ни приемлемого жилья. Во-вторых, вариант переезда в зону временного размещения российских миротворцев еще хуже: там совсем ничего нет для жизни, а представители Еревана прямым текстом уже говорят желающим переехать, что гарантий продления миссии РМК в Карабахе нет.

С другой стороны, Азербайджан за 21 месяц продемонстрировал способность в тяжелейших условиях – полная разруха в освобожденных районах, включая отсутствие дорог, электроснабжения и газоснабжения (напомню, что уходившие оккупационные силы уничтожали всю инфраструктуру) и тотальное минирование – быстро, качественно и, что возможно важнее всего, целеустремленно строить современные гражданские объекты. Разминированы тысячи гектаров земли, проложены сотни километров дорог и сопутствующих коммуникаций, построено с нуля с применением "умных" технологий село Агалы, те же технологии используются в восстановлении города Зангилан, активно отстраивается культурная столица Азербайджана Шуша, с прошлого октября в Физулинском районе действует международный аэропорт, еще один завершается в Зангиланском районе, а в Лачинском районе строится третий. Повсюду в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах возводятся производства, Баку привлекает к участию в проектах возрождения освобожденных земель внутренних и иностранных инвесторов и подрядчиков.

Какой вывод из сравнения действий властей Армении и Азербайджана могут сделать простые, не помешанные на политике и национализме люди? Армения отворачивается от них, предпочитает поменьше их замечать, а Азербайджан, напротив, обращается к своему коренному армянскому населению с призывом остаться и вместе строить будущее Карабаха и Восточного Зангезура. Разумнее и надежнее остаться у себя дома, получить азербайджанское гражданство и вернуться к тому мирному сосуществованию с другими народами, которое пару поколений назад было естественным образом жизни в Азербайджане. Понятно, что пока к этому выводу пришли всего 7 из 54 домохозяйств в селе Забух, остальные либо являются нелегальными переселенцами, либо находятся под воздействием националистической пропаганды. Понятно и то, что спрогнозировать процент остающихся в других населенных пунктах при их переходе под полный контроль Баку невозможно. Но также понятно и третье: эти 7 семей станут примером для всех остальных, у кого есть желание нормально жить на своей родине. На них обязательно будут смотреть все карабахские и восточно-зангезурские армяне, и будем надеяться, что за ними массово последуют другие армянские семьи.