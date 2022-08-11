Азербайджанский "атаман". Рафаэль Физиев - следующий чемпион UFC

Легкий вес UFC подарил миру настоящих легенд смешанных единоборств, ведь только здесь каждый претендовал на золотой пояс. Макгрегор и Нурмагомедов, Фергюсон и Петтис - эти люди делали шоу в дивизионе, давали "хлеба и зрелищ" и ради них зрители были готовы проснуться рано утром, чтобы посмотреть поединки. Но теперь они в прошлом. Сегодня на олимп легкого дивизиона UFC вышли совершенно другие люди, ничем не уступающие именитым бойцам. Таким можно назвать Рафаэля "Атамана" Физиева, о котором СМИ стали часто говорить на фоне его успехов.

Рафа родился в казахстанском селе Кордай в азербайджано-русской семье. Изначально будущий боец не хотел заниматься спортом, однако издевательства в школе побудили его надеть перчатки и отправиться в зал. Изучая различные боевые виды спорта, в том числе самбо, борьбу, бокс, мальчик остановился на муай-тае, и не прогадал.

Дебют Физиева в ММА состоялся в 2015 году на разных промоушенах Америки и Азии. В 2019 году Рафаэль переходит на более высокий уровень - подписывает контракт с UFC. И пускай первый бой спортсмена вышел комом (Рафа проиграл первый бой Магомеду Мустафаеву), дальше дела пошли в гору - шесть побед подряд говорят о многом.

Отдельно стоит выделить поединок против Марка Дьякиса, в котором Рафаэль с первых минут продемонстрировал, что не зря он боец UFC. Фурор, который произвел Физиев, был высоко оценен экспертами, а его уклоны от ударов так понравились зрителю, что сравнить их можно было только с "Матрицей", где Нео уворачивался от пуль, летящих в него на уровне груди, попирая законы земного тяготения. Тот эпизод запомнился даже тем, кто не смотрел блокбастер, и трюк Физиева тоже не остался незамеченным. С тех пор спортсмена сравнивают с Нео.

Физиев долгое время представлял Киргизию, однако с 2022 года он выступает под азербайджанским флагом. Сам он не раз говорил, что считает себя азербайджанцем. "У нас считается, что нация и воспитание определяются по отцовской линии. Отец - глава семьи. Я был воспитан в азербайджанских традициях. По религии и традициям у нас все переходит от отца", - отмечал боец, который выходит в папахе, отражающей национальность. Головной убор подчеркивает и его прозвище "Атаман", полученное от тренера за любовь к истории.

Коллеги Рафы по цеху также удивлены его боевыми способностями. Например, глава UFC Дана Уайт считает, что у Физиева есть все шансы стать звездой промоушена. "Он показал потрясающий бой с Бобби Грином. Мы специально устроили бой, чтобы показать силу этих парней... Да, у парня огромный потенциал, он жесткий", - сказал Уайт. Тот поединок был признан "боем вечера".

Еще один легковес UFC и экс-соперник Хабиба Нурмагомедова Джастин Порье говорит: "Физиев побил бывшего чемпиона мира, показал отличную защиту от тейкдаунов, показал кардио, показал мощь- он продемонстрировал все качества, необходимые претенденту, и я с интересом жду его следующего боя.1 Это было потрясающее выступление".

В обычной жизни Физиев любит кузнечное дело и холодное оружие. Боец планирует после окончания спортивной карьеры посвятить себя этому ремеслу. А пока Рафаэль активно покоряет вершины UFC, идя к заветной цели - пояс чемпиона, - болельщикам остается наблюдать за его поединками и радоваться его успехам.