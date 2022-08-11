России повысили прогноз по добыче нефти в 2022 году

11 авг. 16:12

ОПЕК прогнозирует в этом году рост по добыче жидких углеводородов в России на 80 тыс баррелей в сутки - до 10,9 млн и больше не ждет снижения показателя, говорят данные августовского доклада организации.

"Добыча жидких углеводородов в России в 2022 году, как ожидается, вырастет на 80 тыс баррелей в сутки, до в среднем 10,9 млн баррелей в сутки. Прогноз пересмотрен в сторону увеличения на 0,25 млн баррелей в сутки по сравнению с оценкой в прошлом месяце из-за более высокого производства в последние пару месяцев", - сказано в докладе.

При этом в ОПЕК отметили, что в 2023 году добыча добыча жидких углеводородов в России снизится на 0,4 млн баррелей в сутки и составит в среднем 10,5 млн баррелей в сутки. Хотя, по их мнению, прогнозы относительно добычи в РФ "характеризуются высокой степенью неопределенности".