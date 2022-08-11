Пятигорск планирует привлечь дополнительные средства в бюджет

11 авг. 16:02

Финансовое управление администрации Пятигорска назначило на 31 августа аукцион заключения контракта по предоставлению городу возобновляемой кредитной линий с лимитом 200 млн рублей.

"Согласно данным в системе анализа закупок "Интерфакс-Маркер", цена контракта не должна превышать 35,964 млн рублей (ставка - 9% годовых)", - пишет "Интерфак".

Уточняется, что кредитная линия привлекается сроком на 2 года для финансирования дефицита бюджета Пятигорска и (или) погашения долговых обязательств. Прием заявок на участие в аукционе завершится 30 августа.