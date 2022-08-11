Масочный режим может вернуться в Дагестан

11 авг. 15:24

Оперштаб по противодействию распространению COVID-19 на территории Дагестана рекомендовал вернуть ношение масок в общественных местах, информирует пресс-служба регионального правительства, уточняя, что число новых случаев заболевания ковидом растет.

"Оперштаб в Дагестане рекомендовал обеспечить соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей. В республике ухудшается эпидемическая ситуация: число новых случаев заболевания COVID-19 растет", - сообщает Оперштаб.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом.