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Масочный режим может вернуться в Дагестан

Масочный режим может вернуться в Дагестан

Оперштаб по противодействию распространению COVID-19 на территории Дагестана рекомендовал вернуть ношение масок в общественных местах, информирует пресс-служба регионального правительства, уточняя, что число новых случаев заболевания ковидом растет.

"Оперштаб в Дагестане рекомендовал обеспечить соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей. В республике ухудшается эпидемическая ситуация: число новых случаев заболевания COVID-19 растет", - сообщает Оперштаб.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом.

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