В Чечне повысят надежность электроснабжения

11 авг. 15:01

В Гудермесском районе Чечни реконструирует 133 км ЛЭП в 2022 году, сообщила пресс-служба компании АО "Чеченэнерго".

Уточняется, что программа предусматривает также замену 13 трансформаторных подстанций и установку девять дополнительных. Комплекс технических мероприятий повысит надежность и качество электроснабжения более 150 тыс жителей района.

Сейчас энергетики уже выполнили большую часть работ. В настоящее время в задачу специалистов входит монтаж 34 км самонесущего изолированного провода (СИП).