Что даст России участие Турции и Ирана в ШОС?

Последняя сочинская встреча Путина и Эрдогана была отмечена рядом важных моментов – и по Сирии, и по зерновой проблеме, и по армяно-азербайджанскому урегулированию, и по двусторонней торговле. Еще одна деталь переговоров прозвучала вскользь, но также имеет важное значение.

Возвращаясь из Сочи, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 16-17 сентября в Узбекистане. Российский президент Владимир Путин пригласил турецкого коллегу на саммит.

"В сентябре "Шанхайская пятерка" соберется в Узбекистане. Во время нашей встречи (в Сочи) господин Путин также попросил: "Если будет возможность, мы встретимся там, я надеюсь на это". Я ответил: "Давайте будем вместе с теми, кто присоединится к "Шанхайской пятерке" в качестве членов, наблюдателей или партнеров по диалогу"", – сказал Эрдоган.

В саммите ШОС, помимо постоянных его членов – Россия, КНР, пять республик Средней Азии, Пакистан, Индия – и стран-наблюдателей (Иран, Беларусь, Монголия), будут участвовать Саудовская Аравия и Катар. Эрдоган хочет также присутствовать в Самарканде.

В последние годы ШОС стремительно расширяется. Изначально, в момент создания в 2001 году, в нее входили лишь Россия, Китая и республики Средней Азии. Однако спустя 16 лет в ШОС вступили Индия и Пакистан. На очереди – Иран. Исламская республика станет полноправным членом организации на предстоящем саммите в Узбекистане. Катар, КСА и Египет получат статус "партнеров по диалогу".

Таким образом, географически с участием Ирана и стран Персидского залива с небольшим исключением ШОС вберет в себя почти всю Азию и половину населения планеты. Лидеры перечисленных государств будут сидеть лицом к лицу с Владимиром Путиным, которого Запад пытается изолировать. Реджеп Тайип Эрдоган, Мухаммед бен Салман, Нарендра Моди, Си Цзиньпин, Эбрахим Раиси показывают США и ЕС, что они – самостоятельные лидеры, которые не будут подобно Олафу Шольцу и Эмманюэлю Макрону плясать под дудку Джозефа Байдена в ущерб благополучию своего населения.

ШОС – организация, нацеленная на обеспечение безопасности в Евразии и борьбу с терроризмом. Параллельно с ним существует экономический клуб БРИКС, куда также входят два "азиатских кита" – Индия и Китай. Недавно стало известно, что в БРИКС хотят войти Турция, Саудовская Аравия и Египет. В условиях экономической турбулентности и продовольственного кризиса участие в БРИКС дает уверенность в финансовой стабильности. Банк БРИКС может выделить кредиты странам-участникам без требований либеральных реформ, как МВФ.

В более широком составе ШОС и БРИКС станут символами и закреплением многополярного мира, в котором страны чувствуют себя самостоятельно, независимо и свободно от диктата США, доллара и НАТО. Основными действующими лицами в новой формации будут экономический лидер Китай и военная сверхдержава Россия. Турция будет пользоваться особым статусом ввиду того, что она является также членом НАТО, поэтому состоя в ШОС, Анкара сможет поднимать ставки в отношениях с Брюсселем и Вашингтоном. Участие в ШОС не избавит страны от региональной конкуренции, но может позволить сдерживать ее, препятствуя крупным конфликтам, например между КНР и Индией, Саудовской Аравией и Ираном.

Как видно, ставка Запада на изоляцию России в Индии, КНР, Африке и на Ближнем Востоке не оправдалась. Данные страны не только не вводят против Москвы санкции, но присоединяются к альянсам, где Россия выступает одним из лидеров. Участие ведущих стран Азии в БРИКС позволит быстрее избавиться им от долларовой зависимости через торговлю в национальных, а в ШОС – нивелировать роль агрессивных военных альянсов, как НАТО.