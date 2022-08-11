Роспотребнадзор перечислил основные симптомы "омикрона"

11 авг. 14:41

В Роспотребнадзоре рассказали, какие симптомы чаще всего встречаются при заболевании штаммом коронавируса "омикрон". Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По его данным, это "невысокая температура, чувство першения и болезненные ощущения в горле, кашель, а также слабость и боли в мышцах".

А вот обоняние заболевшие теряют крайне редко, добавили в службе.

"В большинстве случаев болезнь протекает легко, поэтому многие пациенты болеют дома, под наблюдением участкового врача", - отмечено в сообщении.