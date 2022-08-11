Россияне оформили почти в 1,5 раза больше загранпаспортов

11 авг. 14:27

Министерство внутренних дел России за первое полугодие текущего года оформило на 45% больше заграничных паспортов, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов статистики ведомства по миграционной ситуации.

"С января по июнь 2022 года оформлено 2 млн 472 тыс 623 заграничных паспорта граждан РФ", - говорится в документе.

В то же время, за аналогичный период 2021 года россияне оформили 1 млн 702 тыс 911 "загранов".

В общей сложности за первые шесть месяцев текущего года оформлено более 5,9 млн паспортов - это почти на 750 тыс больше, чем год назад, причем 3,4 млн - внутренние паспорта.