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В горах Карачаево-Черкесии найдены боеприпасы времен войны

В горах Карачаево-Черкесии найдены боеприпасы времен войны

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны найдены в Марухском ущелье и двух поселениях Карачаево-Черкесии, информирует пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Уточняется, что об опасных находках в правоохранительные органы заявили местные жители.

На места выезжали специалисты группы разминирования территориального управления Росгвардии, которые обследовали и обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Марухском ущелье и ауле Эркен-Юрт.

Еще одна опасная находка была сделана в селе Терезе. Группа разминирования идентифицировала ее как выстрел от гранатомета ВОГ-25. Все опасные находки был на месте накладным зарядом.

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