Похитителя электроники задержали в Махачкале

11 авг. 13:31

Жителя Каспийска заподозрили в краже электронной техники на 175 тыс рублей, сообщает пресс-служба МВД Дагестан.

Установлено, что подозреваемым оказался 22-летний дагестанец, который несколько дней назад, находясь в одном из торговых центром Махачкалы, украл мобильный телефон стоимостью 115 тыс рублей.

Также молодой человек причастен к краже планшета и телефона в июне и июле. Он украл гаджеты общей стоимостью около 60 тыс рублей.

Отмечается, что украденное преступник перепродал и потратил на личные нужды. По обоим фактам собран материал для принятия решения.