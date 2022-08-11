Гроза, град и шквал надвигаются на Ставрополье

11 авг. 13:21

Экстренное предупреждение на сегодня и завтра объявлено в Ставропольском крае из-за непогоды, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В период 18-20 часов и до конца суток 11 августа и в течение суток 12 августа местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с", - предупредили спасатели.

Разгул стихии, отметили в главке, может нарушить работу дренажных систем, подтопить низинные участки в населенных пунктах и на дорогах, нанести ущерб линиям связи и ЛЭП, повредить слабо закрепленные конструкции, машины, деревья и рекламные щиты.