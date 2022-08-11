В Дагестане ухудшилась ситуация с ковидом 

11 авг. 13:13

В пресс-службе правительства Дагестана сообщили о том, что в республике ухудшается эпидситуация.

"В Дагестане ухудшается эпидемиологическая ситуация: число новых случаев заболевания COVID-19 растет. Об этом заявил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе заседания оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Растет и количество положительных результатов тестирования. Так, за последние сутки выявлено 92 положительных результата тестирования (для сравнения 10 июля 2022 года - три положительных результата)", - сообщили в правительстве республике.

Абдулмуслимов отметил, что после непродолжительной стабилизации эпидемиологической ситуации в последние две недели вновь отмечается рост заболеваемости COVID-19, увеличивается число больных, нуждающихся в госпитализации.