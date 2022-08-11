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Латыши с гражданством РФ не смогут получить вид на жительство

Латыши с гражданством РФ не смогут получить вид на жительство

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что в ходе скорых изменений в законодательство страны жителям Латвии после получения российского гражданства откажут в предоставлении вида на жительство.

Он отметил, что введение данной меры связана с тем, что Россия планирует рассмотреть возможность упрощения предоставления гражданства россиянам, проживающим в Прибалтике.

"В таком случае новоиспеченным гражданам России не предоставляется вид на жительство и они должны будут покинуть Латвию, необходимо будет внести соответствующие разъяснения в национальное законодательство", - написал Ринкевич в соцсетях.

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