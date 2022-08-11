Первый газ из Черного моря пойдет в Турцию в марте

11 авг. 12:51

Турция сможет получить газ с месторождения "Сакарья" в Черном море уже в марте будущего года, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"В марте 2023 года первый газ с черноморского месторождения поступит на сушу", - цитирует его агентство Anadolu.

Глава Минэнерго пояснил, что в турецком секторе Черного моря на глубине 2,2 тыс обустраивается целая "энергетическая база". "120 км труб по дну моря уже уложено. Осталось 50 км", - уточнил Донмез.

Министр отметил, что власти Турции планирует продолжать разведку и дальнейшую разработку всех месторождений, в том числе в морских зонах.