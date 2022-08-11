Ставропольских хлебопеков ждет поддержка

11 авг. 12:40

Власти Ставропольского края направят субсидии из регионального бюджета на поддержку более 40 хлебопекарных предприятий, что сообщил в своем телеграм-канале руководитель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

По его словам, эти меры позволят обеспечить стабильную стоимость хлеба до конца года. "На эти цели предусмотрено 57,05 миллиона рублей. <> По поручению губернатора Владимира Владимирова из краевой казны выделены средства на поддержку отрасли, планируем субсидировать более 40 предприятий. Эта мера позволит сдерживать цену на хлеб вплоть до конца текущего года", - сказал он.

Обязательным условием для получения господдержки является производство и продажа хлеба на территории региона.