МИД России подтвердил необходимость смены маршрута Лачинского коридора

11 авг. 12:14

Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года предполагает строительство новой дороги, соединяющей Карабах и Армению: согласно документу, она должна была быть построена в течение трех лет после его подписания . Об этом заявил в ходе брифинга замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Он подтвердил, что все вопросы должны быть урегулированы в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября прошлого года.

"Это касается и ситуации вокруг Лачинского коридора, которая должна решаться на основе пункта 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, который предусматривает, что по согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута", - отметил дипломат.

Кроме того, Иван Нечаев высказался относительно критических замечаний по поводу работы российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

"Наряду с интенсивными политическими контактами, активная работа продолжается и российскими миротворцами, которые предпринимают необходимые усилия для стабилизации ситуации "на земле". И в Баку, и в Ереване ранее неоднократно отмечали важную роль российского миротворческого контингента. Считаем отдельную критику в адрес миротворцев неоправданной", - подчеркнул он.