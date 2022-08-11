В Северной Осетии возьмутся за модернизацию заводов и фабрик

11 авг. 12:05

Северной Осетии Дополнительное финансирование работ по модернизации оборудования промышленных предприятий выделят в Северной Осетии, сообщил министр промышленности и инвестиций республики Владимир Марзоев.

"Владимир Марзоев сообщил, что на этой неделе по итогам заседания конкурсной комиссии Минпромторга России было принято решение о выделении Северной Осетии в следующем году дополнительно 100 миллионов рублей по программе модернизации оборудования промышленных предприятий", - сказал он на заседании оперштаба по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций. Его слова передаются на сайте правительства.

Глава правительства региона Борис Джанаев поручил министерству промышленности и инвестиций продолжать мониторинг деятельности предприятий.