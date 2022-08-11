В Турции вновь подтвердили нежелание участвовать в санкциях против России

11 авг. 11:45

Анкара не намерена присоединяться к антироссийским санкциям в энергетической области, у нас есть контракт с Москвой по газовым поставкам, который действует, сообщил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.

"Мы с самого начала заявили, что не будем выполнять решения, исходящие из санкций. У нас есть действующий контракт с Россией. У нас есть действующий контракт с Азербайджаном и Ираном. Мы находимся в контакте с ними. В случае необходимости можем увеличить поставки", - сказал он в интервью Anadolu.

Он отметил, что в прошлом году Турция потребляла около 59-60 миллиардов кубометров природного газа, в этом году потребление будет осуществляться такими же темпами, подчеркнул министр.

"Конечно, сезонные колебания этой стороны природного газа также влияют на спрос. Государственная нефтегазовая компания Турции BOTAŞ имеет данные по сравнению с предыдущими годами. Соответственно, мы делаем планирование поставок. Если поставщики соблюдают план отгрузки, проблем не будет", - подчеркнул Донмез.