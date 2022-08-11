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Работники турсферы Санкт-Петербурга приедут с визитом в Азербайджан

Работники турсферы Санкт-Петербурга приедут с визитом в Азербайджан

Представители туристической сферы Санкт-Петербурга в рамках роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" посетят Азербайджан в конце августа.

В ходе своего пребывания туроператор "Невские Сезоны" организует индивидуальные встречи в формате В2В, раздаст участникам информационные материалы в виде буклетов и сувениров.

В роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" входит проведение презентаций для стран СНГ, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии и Вьетнама. На каждое из путешествий правительство готово было выделить от 20 до 40 млн рублей.

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