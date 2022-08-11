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В России выявили "дельтакрон"

В России выявили &quot;дельтакрон&quot;

В Москве и Санкт-Петербурге выявлен гибрид штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" - "дельтакрон". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, уточнив, что пять образцов взяты в Санкт-Петербурге, один - в Москве. журналистам

"Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один - в Москве", - сообщает ведомство.

Отмечается, что оснований считать, что "дельтакрон" приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью, в данный момент нет.

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