В России выявили "дельтакрон"

11 авг. 11:26

В Москве и Санкт-Петербурге выявлен гибрид штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" - "дельтакрон". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, уточнив, что пять образцов взяты в Санкт-Петербурге, один - в Москве. журналистам

"Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один - в Москве", - сообщает ведомство.

Отмечается, что оснований считать, что "дельтакрон" приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью, в данный момент нет.