II Форум молодежных инициатив России и Азербайджана пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре

11 авг. 11:11

В Нижнем Новгороде с 19 по 22 сентября состоится II Форум молодежных инициатив России и Азербайджана, анонс мероприятия опубликовало Министерство науки и высшего образования России.

Направить заявку на участие могут студенты вузов, лидеры молодежных движений, а также члены молодежных общественных организаций и госструктур, реализующих молодежную политику, до 31 августа.

"В течение трех дней более 100 граждан России и Азербайджана обсудят актуальные вопросы гуманитарного сотрудничества молодых лидеров двух государств. В программе запланирована пленарная сессия на тему возможностей молодежи, лекции по социальному проектированию, проектная командная работа по нескольким направлениям, культурно-экскурсионная программа", - пояснили в министерстве.

Запланирована и большая нетворк-сессия в формате тематических зон "Волонтерство", "Международные программы и форумы" и "Саморазвитие и лидерство". В ней примут участие представителей профильных ведомств и молодежных организаций РФ и АР. На сессии будут представлены молодежные проекты и программы обеих стран.

Организатораы форума - Минобрнауки России совместно с Министерством молодежи и спорта Азербайджана, Росмолодежью, правительством Нижегородской области и МИРЭА - Российским технологическим университетом.