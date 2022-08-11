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Эрдоган поговорит с Путиным о строительстве АЭС "Аккую"

Эрдоган поговорит с Путиным о строительстве АЭС &quot;Аккую&quot;

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин намерены обсудить по телефону строительство атомной электростанции "Аккую".

Он отметил, что после визита в Сочи турецкий лидер посетил стройплощадку, проверил ход работ на АЭС и дал ряд указаний, пишет Anadolu.

Сейчас есть некоторые проблемы, свойственные таким мегапроектам. Мы работаем, чтобы ситуация разрешилась и мы не отставали от графика. Ситуацию в ближайших переговорах обсудят и лидеры", - добавил Домнез.

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