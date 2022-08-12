Арабские туристы игнорируют Европу

Внутренний туризм среди граждан Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) укрепился в этом году в связи с ростом цен на билеты и стоимостью жизни в тех странах, которые они обычно посещали в отпусках, а также за счет увеличения туристических программ, предлагаемых странами залива.

The Jerusalem Post пишет, что в июле Бахрейн, например, посетило более 1,5 млн человек, что непривычно для жарких летних месяцев. Согласно предварительным данным туристических управлений стран Персидского залива, Дубай и горные туристические районы в Саудовской Аравии, в частности Абха, столкнулись с наплывом туристов: почти все отели заняты. По данным экспертов, высокие цены на билеты в связи с меньшим количеством рейсов после пандемии привели к снижению числа людей, путешествующих за границу. Помимо этого, в соцсетях циркулируют видео и новости о нападениях на арабских туристов в ряде в таких городах как Барселона, Лондон и Париж.

Укрепление позиций внутреннего туризма

Около пяти лет назад несколько стран ССАГПЗ разработали собственные туристические стратегии, чтобы улучшить показатели внутреннего туризма за счет жителей государств Залива, которые, как считается, готовы тратить больше денег. В основном стратегии опираются на программы, нацеленные на семейный туризм, и предоставляют возможность ходить на концерты игровые площадки, пляжи и в торговые центры, в дополнение к растущему количеству курортов, отелей и развлекательных площадок, которые соответствуют философии ССАГПЗ и арабской исламской культуре.

Абдулла аль-Бастаки, владелец туристической компании в Бахрейне, рассказал: ”Мы организуем множество путешествий. Число туристов, которые хотят отправиться за границу, чтобы сбежать от летней жары, растет, но их всё равно гораздо меньше, чем в 2019 году. С другой стороны, значительно увеличилось количество желающих побывать в Бахрейне в июне и июле. Для них мы создаем маршруты и предлагаем программы”. По его словам, билет в Малайзию, например, стоит 600 динаров ($1,6 тыс.), и примерно столько же денег путешественнику нужно на каждую неделю отдыха.

”Появляются новые зарубежные направления, которые пользуются большим спросом среди граждан стран Персидского залива, в частности Азербайджан, Босния и Герцеговина, но интерес к ним всё равно ниже, чем в 2019 году, - добавил аль-Бастаки. - Турция также популярна среди жителей Залива, поскольку температура в стране умеренная, а цены приемлемые”. По его словам, ”европейские направления больше не интересны. В основных туристических регионах Европы становится жарче, и они к этому не готовы, а в социальных сетях много сообщений о кражах, мошенничестве, что влияет на решение в отношении того, куда отправиться на отдых”.

Али Аль-Абдулла, владелец саудовской туристической компании рассказал, что ”Бахрейн всегда был популярным направлением среди граждан Саудовской Аравии, как и Дубай, которые сегодня пользуются большим спросом по сравнению с Европой, Америкой и Юго-Восточной Азией”. Аль-Абдулла говорит, что внутренний туризм в Персидском заливе развивается с каждым годом. Он напомнил о масштабных фестивалях, которые проводятся в Дубае, Эр-Рияде, Джидде, Манаме, Салале и Эль-Кувейте. Хотя эти фестивали не самые главные в мире, они привлекают большое количество туристов. ”Жители Залива также ожидают Чемпионат мира по футболу в Катаре. Доха построила много новых объектов, готовясь к событию”, - добавил Аль-Абдулла. По его словам, жара не основополагающий фактор: ”Туристические объекты государств Персидского залива лучше приспособлены к жаре. Большинство учреждений оборудованы кондиционерами и охлаждаются. В Саудовской Аравии, например, много прохладных регионов, где часто идут дожди и летние температуры умеренные, в том числе в Абхе, Эль-Бахе и в целом в горных районах. Сейчас активно развивается внутренний туризм в Саудовской Аравии”.

Ахмед Аль-Али, торговый представитель эмиратской туристической компании, говорит, что стало больше ежедневных рейсов между различными городами ССАГПЗ и дубайским аэропортом. Туристы едут в Дубай и Абу-Даби, посещают различные туристические объекты. По словам Аль-Али, жители Саудовской Аравии - самые активные путешественники: ”Саудовцев всегда больше, а между Эмиратами и различными аэропортами ССАГПЗ осуществляется более 100 рейсов в день. Много и тех, кто путешествует на автомобиле, а также тех, кто берет тур по разным странам ССАГПЗ, так что жара больше не проблема. Жители Залива - самые щедрые из туристов, как для стран ССАГПЗ, так и для других регионов, за счет высокого обменного курса их валют по отношению к другим валютам. После пандемии и из-за непростых условий в странах по всему миру, продовольственного кризиса, украинского конфликта и других проблем, туристы не хотят уезжать надолго, поэтому они не отправляются в путешествия, которые больше нельзя назвать безопасными. В Европе значительно выросли цены и участились случаи нападения на туристов, в частности на арабов. Поэтому путешествие в Европу больше не приоритет. Конечно, остались те, кто летает на отдых в европейские страны, но их немного”.

По словам Аль-Али, страны Персидского залива инициировали масштабные программы по привлечению туристов. Если нынешние тенденции сохранятся, число арабских туристов, отправляющихся за границу, будет продолжать сокращаться.