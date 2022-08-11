Борец посвятил победу на V Играх исламской солидарности Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой

11 авг. 10:44

Азербайджанский борец Гаджи Алиев посвятил свою победу на V Играх исламской солидарности президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

"Господин президент и в этот раз не оставил спортсменов одних, пришел и встретился с нами. Поэтому я посвящаю свою победу президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой", - приводит его слова Report.

Напомним, накануне борец вольного стиля Гаджи Алиев завоевал золотую медаль на V Играх исламской солидарности в весовой категории до 65 кг.

Напомним, V Игры исламской солидарности продлятся до 18 августа, в них принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.