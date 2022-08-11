Азербайджан построил новую дорогу в объезд Лачина

11 авг. 10:31

Новая автомобильная дорога в объезд Лачина построена, об этом рассказали в пресс-службе Государственного агентства автодорог Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что эта дорога - один из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению президента на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, и работы по ее строительству завершены.

В процессе были выполнены буровые работы в объеме 7,3 млн кубометров, взрывные работы в объеме 1,3 млн кубометров.

Вдоль дороги, расположенной на территории со сложным рельефом, согласно проекту, построены различные искусственные сооружения. Так, в требующихся местах созданы бетонные кюветы, в 17 местах - проведены круглые водопроводные трубы, в 36 местах - пластиковые трубы. Помимо этого, был построен четырехпролетный автомобильный мост длиной 149,5 м и шириной 13,5 м.

В соответствии со "Строительными нормами и правилами" было оборудовано дорожное покрытие, уложено асфальто-бетонное покрытие, а также укреплены обочины. На заключительном этапе реализации проекта были нанесены линии горизонтальной разметки, поставлены дорожные знаки и защитные ограждения.

Все строительные работы были проделаны в соответствии с графиком и с соблюдением технологической последовательности.

Напомним, строительство автодороги в объезд города Лачин началось в июле прошлого года. Общая ее протяженность - 32 км, она спроектирована в соответствии с III технической категорией. Ширина проезжей части по проекту, с тремя полосами движения на спусках и двумя - на других участках, составляет 7-10,5 м, ширина земляного полотна - 12-15 м, ширина плечевых участков - 2х2, 5 м.