Эрдоган: солидарность Турции со Словенией укрепится во всех областях

11 авг. 10:29

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со словенским коллегой Борутом Пахором сообщил, что стороны довольны развитием сотрудничества практически во всех областях, особенно в экономике, торговле, промышленности, науке, технологиях и транспорте.

Он отметил, что главы государств сегодня стремятся поднять уровень двусторонних отношений еще выше. По его словам, подписанное 11 лет назад Соглашение о стратегическом партнерстве произвело положительный эффект на укрепление отношений между странами.

Объем двусторонней торговли в прошлом году достиг объема, примерно, $2,3 млрд. Мы стремимся увеличить эту цифру, которая не в полной мере отражает наш реальный потенциал. 9-е заседание Совместной экономической комиссии Турции и Словении, которое мы организуем в нашей стране будет очень полезным в этом отношении", - цитирует Эрдогана "Анадолу".

Глава республики напомнил, что турецкие компании участвуют в строительстве тоннеля Караванке и железной дороги Копер-Дивача, являющиеся одними из самых главных инфраструктурных проектов в Словении. "Сотрудничество вносит большой вклад в региональный мир и стабильность" - подчеркнул Эрдоган.

"Дружеские отношения и сотрудничество между Турцией и Словенией вносят большой вклад в региональный мир и стабильность. Я верю, что наша солидарность, основанная на дружбе, союзничестве и стратегическом партнерстве, будет укрепляться во всех областях, включая вступление Турции в Евросоюз", - добавил турецкий лидер.