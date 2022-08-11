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Эрдоган: солидарность Турции со Словенией укрепится во всех областях

Эрдоган: солидарность Турции со Словенией укрепится во всех областях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со словенским коллегой Борутом Пахором сообщил, что стороны довольны развитием сотрудничества практически во всех областях, особенно в экономике, торговле, промышленности, науке, технологиях и транспорте.

Он отметил, что главы государств сегодня стремятся поднять уровень двусторонних отношений еще выше. По его словам, подписанное 11 лет назад Соглашение о стратегическом партнерстве произвело положительный эффект на укрепление отношений между странами.

Объем двусторонней торговли в прошлом году достиг объема, примерно, $2,3 млрд. Мы стремимся увеличить эту цифру, которая не в полной мере отражает наш реальный потенциал. 9-е заседание Совместной экономической комиссии Турции и Словении, которое мы организуем в нашей стране будет очень полезным в этом отношении", - цитирует Эрдогана "Анадолу".

Глава республики напомнил, что турецкие компании участвуют в строительстве тоннеля Караванке и железной дороги Копер-Дивача, являющиеся одними из самых главных инфраструктурных проектов в Словении. "Сотрудничество вносит большой вклад в региональный мир и стабильность" - подчеркнул Эрдоган.

"Дружеские отношения и сотрудничество между Турцией и Словенией вносят большой вклад в региональный мир и стабильность. Я верю, что наша солидарность, основанная на дружбе, союзничестве и стратегическом партнерстве, будет укрепляться во всех областях, включая вступление Турции в Евросоюз", - добавил турецкий лидер.

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