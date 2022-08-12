Индийские компании покупают российский уголь за азиатские валюты

Согласно таможенной документации и промышленным источникам, индийские компании всё чаще обращаются к азиатским валютам, чтобы расплачиваться за импорт российского угля. Отказ от доллара снижает риск нарушения западных санкций, введенных против Москвы.

По данным Reuters, в июне Индия и Россия заключили крупное угольное соглашение с расчетом в китайских юанях, и сегодня недолларовые контракты заключаются всё чаще. Индия начала активно закупать российские нефть и уголь с начала спецоперации на Украине, смягчая тем самым санкционные последствия для Москвы и обеспечивая себя сырьем по скидке по сравнению с поставками из других стран.

В июле Россия стала третьим крупнейшим поставщиком угля для Индии: по сравнению с июнем импорт увеличился на пятую часть на рекордные 2,06 млн тонн. Согласно сводке сделок, составленной торговым источником на основе таможенной документации, в июне индийские покупатели заплатили как минимум за 742 тыс. тонн российского угля не долларами. Это примерно 44% от 1,7 млн тонн российского угля, приобретенных в позапрошлом месяце.

Исходя из таможенных данных, последние недели индийские сталелитейные компании и производители бетона закупают российский уголь, расплачиваясь эмиратскими дирхамами, гонконгскими долларами, юанями и евро.

В июне на долю юаня пришелся 31% платежей за российский уголь, а на гонконгский доллар - 28%. Евро составил чуть меньше четверти всех платежей, а эмиратский дирхам - одну шестую часть. Резервный банк Индии одобрил платежи за сырье в индийских рупиях, что должно укрепить торговлю с Россией в местной валюте. По словам трейдеров, доллар остается основной валютой для расчетов за импорт и составляет большую часть индийских золотовалютных резервов. Для проведения сделок в других валютах кредиторы отправляют доллары в банки страны происхождения валюты или в банки, с ними связанные, чтобы обменять валюту для расчета по сделкам

Отказ от доллара

Два трейдера из Индии, закупающие уголь для граждан страны, и один трейдер из Европы, работающий с российским углем, ожидают, что доля недолларовых операций с российским углем вырастет, поскольку банки и другие стороны хотят обезопасить себя на случай ужесточения санкций. Индийским компаниям не запрещено расплачиваться за российский уголь в американских долларах.

Reuters удалось подтвердить таможенные документы на четыре из одиннадцати судов в сводке по импорту российского угля за июнь с помощью данных по отслеживанию судов и поговорив с частным таможенным агентом из Индии. Платежи по сделкам производились в юанях, евро и в эмиратских дирхамах. Уголь с еще трех судов был оплачен гонконгскими долларами и юанями, подтвердили два источника, которым известно о транзакциях.

Индийская сталелитейная компания Jindal Steel and Power Ltd, например, импортировала 79,721 тонну пылеугольного топлива на судне Zheng Kai из российского порта, заплатив за поставку юанями, сообщают источники.

Компания Arcelormittal Nippon Steel India получила 35 тыс. тонн российского антрацита, рассчитавшись за него в евро, подтверждают таможенные данные за 15 июня.

Недолларовые расчеты продолжились и в июле. Согласно двум таможенным документам за прошлый месяц, попавшим в распоряжение Reuters, индийские компании договорились заплатить за российский уголь гонконгскими долларами и эмигрантскими дирхамами.

Индийская компания по производству бетона JK Lakshmi Cement импортировала 10 тыс тонн российского энергетического угля на сухогрузе Ada, согласно таможенному документу за 20 июня. В инвойсе указана сумма в 14,62 млн эмиратских дирхамов ($3,98 млн). Сделку оформил трейдер Swiss Singapore.

Согласно еще одному документу за 20 июля, индийский угольный трейдер Chettinad Logistics закупил 25 тыс. тонн российского энергетического угля у сингапурского трейдера Avani Resources, заплатив за него гонконгскими долларами.