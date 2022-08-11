Анкара: судно с зерном не смогло выйти из украинского Черноморска из-за погоды

11 авг. 10:20

Одно из судов с зерном, которые должны были покинуть украинский порт Черноморск, не смогло выйти в море из-за плохих погодных условий. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море", - пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что отправившиеся в путь накануне два сухогруза с продовольствием продолжают идти по гуманитарному коридору, не прекращается и погрузка других судов в украинских портах.