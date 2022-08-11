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Анкара: судно с зерном не смогло выйти из украинского Черноморска из-за погоды

Анкара: судно с зерном не смогло выйти из украинского Черноморска из-за погоды

Одно из судов с зерном, которые должны были покинуть украинский порт Черноморск, не смогло выйти в море из-за плохих погодных условий. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море", - пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что отправившиеся в путь накануне два сухогруза с продовольствием продолжают идти по гуманитарному коридору, не прекращается и погрузка других судов в украинских портах.

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