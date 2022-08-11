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Ким Чен Ын переболел коронавирусом

Ким Чен Ын переболел коронавирусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын перенес коронавирус, соответствующее заявление его младшей сестры Ким Е Чжон - заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи - опубликовало агентство ЦТАК.

"И хотя он был тяжело болен, хотя у него и была высокая температура, он не позволил себе ни на минуту прилечь, постоянно думая о народе, о котором ему необходимо заботиться в этой войне против эпидемии", - пояснила она.

Ким Е Чжон отметила, что ее брат был в числе десятка миллионов северокорейцев, столкнувшихся с ковидом.

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