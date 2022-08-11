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Крым собрал рекордный урожай зерновых

Крым собрал рекордный урожай зерновых

Аграрии Крыма завершили уборку ранних зерновых культур, собрав более 2,1 млн тонн, сообщил глава республики Сергей Аксенов, уточнив, что это является рекордным урожаем для региона.

В 2021 году крымские аграрии намолотили 1,47 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (в первоначальном весе).

"Крымские аграрии завершили сбор ранних зерновых. Урожай рекордный: намолочено более 2,1 млн тонн зерна, это на 700 тыс. тонн больше, чем в прошлом году", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что лидерами по намолоту стали Красногвардейский, Джанкойский и Сакский районы, по урожайности - Красногвардейский, Раздольненский и Красноперекопский районы.

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