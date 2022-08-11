Крым собрал рекордный урожай зерновых

11 авг. 9:46

Аграрии Крыма завершили уборку ранних зерновых культур, собрав более 2,1 млн тонн, сообщил глава республики Сергей Аксенов, уточнив, что это является рекордным урожаем для региона.

В 2021 году крымские аграрии намолотили 1,47 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (в первоначальном весе).

"Крымские аграрии завершили сбор ранних зерновых. Урожай рекордный: намолочено более 2,1 млн тонн зерна, это на 700 тыс. тонн больше, чем в прошлом году", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что лидерами по намолоту стали Красногвардейский, Джанкойский и Сакский районы, по урожайности - Красногвардейский, Раздольненский и Красноперекопский районы.