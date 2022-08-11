Россия проведет в Баку международную конференцию по зерну

11 авг. 9:32

В Баку с 4 по 7 октября состоится XII Международная зерновая торговая конференция Global Grain Outlook, организатором которой выступит Российский зерновой союз, сообщает пресс-служба РЗС.

Как отметили в Союзе, Азербайджан выбран местом проведения конференции, так как его уникальное географическое положение позволяет рассматривать страну как связующее звено между зерновыми рынками Причерноморья, Азии и Ближнего Востока. Также в РЗС выделили создание позитивного имиджа Азербайджана и его позиционирование как "Зерновые ворота" между Исламским миром и Причерноморским регионом.

В рамках мероприятия пройдут дискуссии о долгосрочных тенденциях развития зернового производства, путях содействия инвестициям, включая коллективные несколькими заинтересованными странами в зерновое производство и инфраструктуру зернового рынка, и механизмах финансирования производства и торговли.

"Участники обсудят подходы к определению "справедливой" цены на зерно на основе баланса интересов производителей и потребителей, а также меры по обеспечению доступности продуктов переработки зерна для всех групп населения различных стран. Важным и актуальным вопросом является новое качество зерновой логистики, создание новых транспортных коридоров, в том числе использование для поставок зерна "Шелкового пути", создание зернового коридора Север-Юг с выходом на Персидский залив и другое" - сказано в сообщении.

В Союзе добавили, что за время проведения конференции участвовали около 3 тыс представителей из более чем 30 стран мира, включая Россию, Украину, Казахстан, США, Великобританию, Швейцарию, Германию, Францию, Турцию, Египет, Сирию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иорданию, Ливан, Тунис, Алжир и другие государства.