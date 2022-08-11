Кавазашвили ответил на слухи о том, что Юран предлагал "Ростову" сдать матч

11 авг. 9:15

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сообщил о том, что не верит в то, что экс-наставник подмосковных "Химок" Сергей Юран предлагал"Ростову" провести договорной матч.

"Не верю, что Юран предлагал "Ростову" сдать матч. Сергей не тот парень, который пойдет на такие сделки. Он – профессионал до мозга костей", - сказал Кавазашвили, отвечая на вопросы "Чемпионат.com".

Ранее сообщалось, что 8 августа Сергей Юран покинул "Химки". Под его руководством команда смогла спастись от вылета в Первую лигу.