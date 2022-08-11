Бодрствование после полуночи провоцирует рискованное поведение, выяснили ученые

11 авг. 3:19

После полуночи в мозге происходят нейрофизиологические изменения, влияющие на поведение, такая гипотеза выдвинута учеными в новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Network Psychology.

Исследователи полагают, что человек, бодрствующий в ночные часы становится более импульсивным, принимает более рискованные решения. Именно поэтому, считают ученые, те, кто не спят после полуночи, часто злоупотребляют алкоголем, склонны к перееданию, втягиваются в азартные игры или преступную деятельность.

"Основная идея заключается в том, что с глобальной эволюционной точки зрения ваши внутренние биологические циркадные часы настроены на процессы, которые способствуют сну, а не бодрствованию после полуночи", - поясняют ученые.

Для обоснования гипотезы исследователи приводят в пример потребителей героина, которые могут справляться с зависимостью днем, но не контролируют ее по ночам.

Более ранние исследования уже показали, что после полуночи люди более склонны к негативному и опасному поведению. В ночные часы чаще происходят случаи самоубийств, употребления наркотиков и насильственных преступлений.

Исследователи призывают своих коллег провести новые работы, чтобы установить, как циркадные ритмы влияют на поведение, принятие решений и работу в ночную смену, а также найти способы решения этой проблемы.