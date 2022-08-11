Уборка масличных культур началась в Ростовской области

11 авг. 1:33

Ростовская область приступила к уборка масличных культур, сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

На данный момент урожай собран почти с 60 тыс га, или 5% от посевных площадей. Валовой сбор сегодня составляет 113 тыс т при урожайности 19,2 ц/га.

"Прошедшей весной аграрии региона нарастили группу масличных культур - их посевная площадь составила свыше 1,25 млн га, что на 18 % больше, чем в прошлом году. Основой урожая масличных является подсолнечник. Ростовская область входит в тройку лидеров по производству растительного масла", - цитирует Гончарова "Интерфакс".

Подсолнечник, посеянный на площади более 830 тыс га начнут убирать осенью. В настоящее время идет уборка других культур - рапса, льна, горчицы.

Собрано почти 82,5 тыс т озимого и ярового рапса, 24,5 тыс т масличного льна, 4,3 тыс тонн горчицы, уточнили в региональном Минсельхозпроде.

В прошлом году урожай масличных культур в Ростовской области стал рекордным - около 2,1 млн т.