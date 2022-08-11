Каскад Кубанских ГЭС будет реконструирован

11 авг. 0:22

Работы по реконструкции стоимостью около 1 млрд рублей планируют провести на открытых распределительных устройствах (ОРУ) 110 кВ ГЭС-4 каскада Кубанских ГЭС, говорится в материалах, которые размещены на официальном сайте госзакупок.

"Наименование закупки: конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции ОРУ 110 кВ ГЭС-4 Каскада Кубанских ГЭС, в том числе поставка оборудования, включая разработку конструкторской документации. <...> Начальная (максимальная) цена договора - 1,059 млрд рублей", - сказано там.

Уточняется, что работы будут проводиться на 26 км Барсучковского сбросного канала в Кочубеевском районе Ставропольского края.