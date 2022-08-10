Гастрофестиваль "Казачьи спасы" пройдет в "Атамани"

10 авг. 23:59

Гости этнокомплекса "Атамань" 13 августа смогут попробовать фруктовые пироги в рамках фестиваля духовной культуры "Казачьи спасы".

"Медовый, яблочный и ореховый спасы казаки всегда отмечали с особым размахом. На "спасивки" в "Атамани" подготовили грандиозную дегустацию выпечки с яблочной начинкой и напитков, приготовленных из сочных кубанских фруктов", - говорится в сообщении пресс-службы музея под открытым небом.

Также гостей праздника ждут гадания на яблоках, яблочный тир и рубка фруктов. На фестивале казаки и казачки со всей Кубани будут исполнять старинные песни, а также покажут обряды и театрализованные зарисовки.