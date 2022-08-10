ОИС осудила обстрел азербайджанских позиций армянскими НВФ

10 авг. 23:38

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества осудил факт гибели азербайджанского военнослужащего Анара Казымова в результате интенсивного обстрела армянскими НВФ третьего августа территории Азербайджана.

В распространенном организацией заявлении говорится, что ОИС призывает Армению выполнить свои обязательства по трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года и вывести свои НВФ с территории Азербайджана.

Ссылаясь на резолюцию, принятую СМИД ОИC 22-23 марта этого года на 48-й сессии в пакистанском городе Исламабад, генеральный секретариат призвал к урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания, уважения к суверенитету, территориальной целостности и международно признанным границам.

Генеральный секретариат ОИС выразил глубокие соболезнования семье и близким азербайджанского шехида.