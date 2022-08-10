Чемпионат мира по футболу в Катаре может начаться раньше запланированного 

10 авг. 23:05

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность переноса старта чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает аргентинская газета Ole.

По данным издания, матч-открытие турнира между сборными Катара и Эквадора запланирован на 21 ноября, однако ФИФА может перенести игру на день - на 20 ноября.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ходе голосования Бюро Совета ФИФА, в состав которого входят президент ФИФА Джанни Инфантино, а также главы шести конфедераций - Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ), Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Африканской конфедерации футбола (КАФ), Азиатской конфедерации футбола (АФК) и Конфедерации футбола Океании (ОФК).

Напомним, изначально планировалось, что чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи мирового первенства примут восемь стадионов, которые расположены в пяти городах.