Киргизия решила стать глобальным центром креативной индустрии

Президент Киргизии одобрил создание парка креативной индустрии, который, как надеются в Бишкеке, привлечет профессионалов из сферы информационных технологий, киноиндустрии, музыкальной индустрии и дизайна за счет налоговых льгот.

По данным Eurasianet, стимулы, утвержденные Садыром Жапаровым, будут охватывать 20 различных видов деятельности и распространяться как на местные, так и на иностранные компании и бизнесменов. Те, 90% деятельности которых считаются интеллектуальной, смогут стать участниками будущего Парка креативной индустрии.

Сторонники инициативы настроены оптимистично в отношении потенциальной трансформации Киргизии в регионального лидера в области искусства, а также получении дополнительных доходов для бюджета.

Какими именно будут стимулы, еще предстоит решить, но эксперты, наблюдающие за развитием инициативы, имеют выдвигают предположения.

Назгуль Кубакаева, директор бишкекской Ассоциации креативной индустрии, говорит, что резиденты нового парка будут освобождены от налогов с продаж и прибыли. Работники организаций-резидентов будут платить подоходный налог по сниженной ставке - 5% вместо 10%, а размер обязательных отчислений на социальное страхование тоже будет ниже.

Налоговый вопрос - центральный компонент инициативы

Предприниматель Данияр Аманалиев, сторонник сектора креативной экономики, объяснил, что власти ищут варианты диверсификации налоговой базы, полагаясь не только на крупные предприятия, но также на средние и малые, которые на протяжении многих лет оставались не охваченными. Изменение политики коснется, в том числе и тех, кто задействован в креативном секторе.

”Лучше сейчас согласиться на особый налоговый режим. Когда будет создан Парк креативной индустрии, многим талантливым молодым людям не придется уезжать из Киргизии, поскольку они поймут, что им не нужно платить огромные суммы”, - говорит Аманалиев.

Для Киргизии подобный опыт не первый. Парк высоких технологий, в основном предоставляющий IT-услуги зарубежным компаниям, работает с 2011 года и в настоящее время насчитывает более 100 резидентов.

Однако денег парк приносит мало. Общий доход за 2021 год составил 2,1 млрд сом ($25 млн), а налоговые отчисления - 62 млн сом.