10 авг. 22:41

Пресс-секретарь партии "Национальное объединение" Лоран Жакобелли призвал руководство страны отменить антироссийские санкции ради Украины, пишет издание Valeurs Actuelles.

Он считает, что санкции вредят только тем, кто их ввел. По его мнению, ограничения не так сильно повлияли на Россию, поскольку рубль укрепился, а экспорт - вырос.

Также парламентарий подчеркнул, что санкции ослабили экономику стран Запада, указав на то, что французы сегодня переплачивают за энергоносители.

Жакобелли выразил мнение, что снятие санкций – "единственный способ поддержать мир и защитить Украину".