Донбасс получил за сутки от России более 470 тыс тонн гумпомощи

10 авг. 22:35

За прошедшие сутки Россия передала жителям Донбасса, Харьковской и Херсонской областям свыше 470 тыс тонн гуманитарной помощи, сообщил глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Он отметил, что со 2 марта жители ДНР, ЛНР и Украины получили 53 487,7 тонн гумпомощи, было проведено 1 429 акций, пишет РИА Новости.

"10 августа 2022 года проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 426,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.