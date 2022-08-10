Госдеп: США не ограничивали возможность получения виз россиянами

10 авг. 22:21

Власти Америки не ограничивают возможности получения виз россиянами - они могут подать документы в диппредставительства США по всему миру, сообщила заместитель помощника госсекретаря по консульским делам Джули Стаффт.

Таким образом она проккомментируя обсуждаемую странами G7 инициативу ограничить возможность выдачи виз российским гражданам.

"Никаких ограничений для российских граждан нет. Россияне могут подавать документы фактически в любое посольство в мире. Мы наблюдаем это каждый день", - пояснила дипломат.