Национальный турмаршрут по Северному Кавказу запустят в 2023 году

10 авг. 21:55

В ходе Российского туристического форума "Путешествуй" был заключен договор об утверждении национального туристического маршрута "Северный Кавказ: города, горы, гостеприимство".

Как сообщили в пресс-службе Минтуризма Ставропольского края, маршрут будет включать три части. "Первая - города - будет проходить по Ставропольскому краю, преимущественно по городам Кавказских Минеральных Вод. Вторая - горы - по территории Кабардино-Балкарии. И третья - гостеприимство - в Северной Осетии", - поделились в ведомстве.

Национальный туристический маршрут позволит привлечь в регионы дополнительный поток отдыхающих. Турмаршрут планируется запустить в будущем году из Москвы. Он рассчитан на восемь дней в режиме "все включено", в Ставропольском крае туристы будут проводить два дня.