Лидеры России и Турции на страже исламских ценностей

Ислам - вторая по численности религия в мире после христианства, его исповедуют около 1,9 млрд человек, а это 24,5 % населения Земли, почти треть. Такое же процентное соотношение и в России, где проживает более 20 млн мусульман. Президент Владимир Путин с большим уважением относится к исламу, неизменно поздравляя мусульман с их праздниками и направляя обращения участникам ежегодных конференций, посвященных религиям. По его мнению, христианство и ислам основаны на фундаментальных ценностях - милосердии и любви к ближнему, справедливости и уважении к человеческой личности, поэтому очень важно сберечь традиции дружбы, взаимного уважения и понимания между людьми, исповедующими разные религии.

На ежегодной пресс-конференции в прошлом году Путин жестко высказался против оскорблений пророка Мухаммеда в западной прессе, в том числе имея в виду карикатуры журнала Charlie Hebdo: "Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда - это что такое? Это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам". Это заявление взорвало исламский мир, мусульмане из разных стран благодарили Путина за поддержку.

С такой силой как ислам считаться просто необходимо. По прогнозам, ислам станет самой крупнейшей религией мира к 2060 году. Это самая быстрорастущая религия, число приверженцев которой за последние сто лет почти удвоилось. Сейчас больше всего мусульман проживает в Индонезии, за ней следует Пакистан и Индия, но есть большая вероятность, что через лет 40 Индия выйдет на первое место по числу мусульманского населения.

В Европе мусульмане оставляют около пяти процентов населения, но в ближайшие десятилетия их доля может более чем удвоиться. Из стран Европы больше всего мусульман проживает сейчас во Франции, Германии и Великобритании, поэтому вопрос защиты прав приверженцев ислама в этих странах должен занимать особое место в религиозной повестке.

Права приверженцев ислама в европейских странах часто приходится отстаивать президенту Турции. Поскольку французское мусульманское сообщество - крупнейшее в Европе, нередки конфликты на религиозной почве между президентом Турции Эрдоганом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Причиной тому служит частое изображение французским правительством мусульман в качестве угрозы, а ислама как опасной религии, нуждающейся в особом контроле. Но в этом вопросе Макрон сильно уступает взглядам лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, известной жесткой антимусульманской риторикой. Ле Пен чуть не обошла действующего лидера на президентских выборах в этом году. На протяжении уже многих лет каждое ее заявление вызывает осуждение представителей мусульманского мира. В апреле не выдержал даже Макрон, сказав в ходе дебатов, что если ввести запрет на ношение хиджаба в общественных местах, как предлагает Ле Пен, это спровоцирует во Франции гражданскую войну.

Ужесточения в вопросе ношения хиджаба во Франции и закон об исламском сепаратизме, который изначально планировалось назвать "Закон о борьбе с исламским сепаратизмом", получали особо негативные оценки мусульманского мира. Из-за роста исламофобии в последние годы некоторые недовольные дискриминацией мусульмане уехали из Франции. Из-за того, что в обществе сформировано негативное отношение к тому же хиджабу, некоторые французские мусульманки сталкивались с отказами при приеме на работу, а некоторые исповедующие ислам граждане страны вообще боятся за свою безопасность. Рост уровня нетерпимости к мусульманскому населению прослеживается и в других странах Европы, а также в США.

Мусульмане продолжают на собственном опыте испытывать последствия исламофобии в европейских странах, но за каждым ущемлением их прав, информация о которых появляется в мировых СМИ, следует негативная реакция Эрдогана. По его мнению, помимо политиков, особую роль в этом играют СМИ, поощряющие ненависть и неприятие. А бороться с дискриминацией необходимо, в том числе изучая историческое и культурное мусульманское наследие - источник мудрости и знаний. В послании к участникам молодежного форума Организации исламского сотрудничества в прошлом году Эрдоган призвал молодых мусульман выступить против растущей исламофобии в западных странах. Последним по времени заявлением турецкого президента на тему защиты прав мусульманского населения стало выступление на ежегодной конференции послов в Анкаре 8 августа, где Эрдоган призвал дипломатов защищать права турецких граждан перед лицом растущей враждебности по отношению к мусульманам в западных странах. "Оскорбление женщин в хиджабах на улицах, сжигание священного Корана под охраной полиции, подкладывание в мечети отрубленных свиных голов… все эти примеры выявляют пугающие масштабы исламофобии", - сказал Эрдоган, имея в виду реальные случаи, зарегистрированные в Швеции, Австрии и Германии. Президент Турции, который всегда был ярым защитником религиозной идентичности как своего народа, так и братских мусульманских народов, также обвинил некоторые европейские страны в закрытии ассоциаций и мечетей под "неубедительными предлогами".

С момента прихода к власти Эрдоган многое сделал для популяризации и защиты ценностей ислама и намерен продолжить в том же духе. А по итогам недавней встречи лидеров России и Турции в Сочи было принято заявление, в котором подчеркивалась их воля к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения и признания взаимных интересов, куда входит и религиозное сотрудничество.